Усовершенствовать дизайн пишем на почту [email protected]
Нужна разработка симпатичного дизайна
Нужна разработка симпатичного дизайна для сайта
Ориентируемся на это ТЗ для программера:
http://narod.ru/disk/26429413001/TZ.doc.html
Просьба не падать в обморок, требуется 4 шаблона – главная, каталог, карточка товара и универсальный для различных форм
Бюджет 1500 на ВСЁ
Кто готов – пишем в 636160380
Заявки фрилансеров
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