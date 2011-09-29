Нужна разработка симпатичного дизайна для сайта Ориентируемся на это ТЗ для программера: http://narod.ru/disk/26429413001/TZ.doc.html Просьба не падать в обморок, требуется 4 шаблона – главная, каталог, карточка товара и универсальный ...
Дизайн промо-страницы конкурса для сайта
Надо нарисовать яркую промо-страницу для акции по приглашению друзей зарегистрироваться на сайте.
Рисуем:
1. Главную страницу акции
2. Страницу с общим зачетом участников, кто сколько пригласил
3. По образцу – дополнения к профилю участника для приглашения друзей
4. Адаптировать дизайн главной страницы для рассылки и баннеров
Во вложении – примерное описание механики конкурса и для вдохновления варианты главной страницы сайта, которые не подошли в качестве главной страницы, но некоторые элементы для промо будут самое то.
Сроки сжатые, надо в пятницу (т.е., завтра) в первой половине дня отдать на утверждение главную. Чем раньше – тем лучше, что соответственно будет поощряться.
Уважаемые коллеги! Указывайте, пожалуйста, стоимость в wmz
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