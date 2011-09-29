Дизайн промо-страницы конкурса для сайта

Надо нарисовать яркую промо-страницу для акции по приглашению друзей зарегистрироваться на сайте.

Рисуем:

1. Главную страницу акции

2. Страницу с общим зачетом участников, кто сколько пригласил

3. По образцу – дополнения к профилю участника для приглашения друзей

4. Адаптировать дизайн главной страницы для рассылки и баннеров

Во вложении – примерное описание механики конкурса и для вдохновления варианты главной страницы сайта, которые не подошли в качестве главной страницы, но некоторые элементы для промо будут самое то.

Сроки сжатые, надо в пятницу (т.е., завтра) в первой половине дня отдать на утверждение главную. Чем раньше – тем лучше, что соответственно будет поощряться.

Уважаемые коллеги! Указывайте, пожалуйста, стоимость в wmz