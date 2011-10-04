Переделать 2 картинки с сайта

переделать 2 изображения с сайта vsemsms.ru

(1-я - слева вверху с текстом "VsemSMS.ru для роста Вашей прибыли"

2-я - под меню слева - с текстом и картинкой "заказать звонок менеджера"),

в результате должно быть:

1. был строгий, простой, деловой стиль

2. чтобы все вместе, с остальным текстом и тд, более стильно смотрелся

3. по вашему желанию и на ваш вкус - можете добавить/изменить картинки/картинку

пишите срок и стоимость.

если есть предложения-сразу давайте, можно в хреновом качестве.

выберу 1 штуку - перерисуете в хор.кач-ве