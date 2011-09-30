Дизайн-магазин земельных ваучеров

Здраствуйте уважаемые фрилансеры, нужен дизайн сайта продажи земельных ваучеров.

дизайн должен быть под joomla !

Основная цветовая гамма - красный - цвет кориды, белый, и цвет белого металика, хотя можно и дополнительные цвета !

Основные блоки-, шапка, меню верхнее и правое навигационное, блок каталога товара, блок новостей, блок спецпредложений товара ( 2-3 позыции каталога товара аукционного), контактная инфа, блок регистрации пользователя, моя корзина, футер, блок информация покупателям (обычный текст в нем).!Размещение блоков на ваш вкус!

Дизайн главной нужен уже до суботы иду .

Предоплата в размере 50% будет только после утверждения главной страницы заказчиком! вначале предоплат никаких не будет! потом после дизайн главной делаете еще 7-10 дополнительных страниц- но они впринципе однотипные все!