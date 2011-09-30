Нужно сделать шапку на сайт и поработать с общим оформлением (шрифты, фон). вот сайт www.globhelp.ru
Дизайн-магазин земельных ваучеров
Здраствуйте уважаемые фрилансеры, нужен дизайн сайта продажи земельных ваучеров.
дизайн должен быть под joomla !
Основная цветовая гамма - красный - цвет кориды, белый, и цвет белого металика, хотя можно и дополнительные цвета !
Основные блоки-, шапка, меню верхнее и правое навигационное, блок каталога товара, блок новостей, блок спецпредложений товара ( 2-3 позыции каталога товара аукционного), контактная инфа, блок регистрации пользователя, моя корзина, футер, блок информация покупателям (обычный текст в нем).!Размещение блоков на ваш вкус!
Дизайн главной нужен уже до суботы иду .
Предоплата в размере 50% будет только после утверждения главной страницы заказчиком! вначале предоплат никаких не будет! потом после дизайн главной делаете еще 7-10 дополнительных страниц- но они впринципе однотипные все!
Заявки фрилансеров
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