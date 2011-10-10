Необходимо сделать дизайн 1 страницы для сайта.

Тематика сайта - подарочные сертификаты на различные услуги (Посещение СПА, фитнес, прогулки на яхте, прокат перфораторов и т.д. Т.е. тематика очень разная)

Дизайн должен быть яркий, кричащий, вызывающий, креативный

При выборе исполнителя буду опираться

1. Портфолио. Нет портфолио - можете даже не пытаться участвовать в конкурсе.

2. Отзывы исполнителей. Больше положительных отзывов от авторитетных людей - больше шансов на успех

3. Цена. Тут без комментариев

Все заявки кидаем сюда. В личку\аську\скайп НЕ стучим. Стукнувшийся получает игнор на всегда.

Чтоб я мог оценить вас как дизайнера - в предложении кидайте ссылку НА ОДНУ, самую лучшую на ваш взгляд работу.