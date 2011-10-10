Необходимо сделать дизайн 1 страницы для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок392 просмотра

Необходимо сделать дизайн 1 страницы для сайта.

Тематика сайта - подарочные сертификаты на различные услуги (Посещение СПА, фитнес, прогулки на яхте, прокат перфораторов и т.д. Т.е. тематика очень разная)

Дизайн должен быть яркий, кричащий, вызывающий, креативный

При выборе исполнителя буду опираться

1. Портфолио. Нет портфолио - можете даже не пытаться участвовать в конкурсе.

2. Отзывы исполнителей. Больше положительных отзывов от авторитетных людей - больше шансов на успех

3. Цена. Тут без комментариев

Все заявки кидаем сюда. В личку\аську\скайп НЕ стучим. Стукнувшийся получает игнор на всегда.

Чтоб я мог оценить вас как дизайнера - в предложении кидайте ссылку НА ОДНУ, самую лучшую на ваш взгляд работу.

14 лет назад
cat_crash
Валерий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

numdragon
Илья 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
Очень понравилось сотрудничать с Ильей. Хоть объем работ был скромный - понравилась его исполнительность и ответственность. Так же человек не лишен креативного мышления. Вердикт: Отличный исполнитель - рекомендую.
Ок

Заявки фрилансеров

numdragon
Илья 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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