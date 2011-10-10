Дизайн сайта тур. агентства

# 1 — $ 239

Требуется сделать дизайн для сайта туристического агентства. Сам каркас сайта должен быть выполнен в спокойных тонах.

С дизайном должны быть 3 подложки, со следующими идеями для отдыха:

Пляжный отдых - подложка, на которой должна быть отражена тематика пляжного отдыха, солнце, море пляж, шезлонги и тд.

Зимний отдых - подложка, на которой отражается тематика зимнего отдыха - сноуборд, лыжи, горы снег и тд.

Отдых в России - отдых в российских широтах. Подложка должна скорее всего отражать природу России, елочки, березки, какой нибудь домик деревянный, речку.

Блоки используемые на страницах сайта:

Блок поиска туров

Блок витрина туров

Блок случайных статей - 3 случайные статьи с сайта с картинками

Блок последних новостей - 3 последние новости

Блок контактов - на каждой странице сайта должен быть телефон и адрес турфирмы

Блок(меню) с каталогом стран(на всех страницах)

Блок(меню) с полезной информацией - ссылки на всякие статьи с советами для туристов(на всех страницах)

Шаблоны страниц

Главная и страницы контента(Контакты, О нас и тд.) - отображаются все блоки

“Статьи” - страница содержащая текст и картинки, блок случайных статей

Страны - блок с описанием страны. На странице должна быть информация о конкретной стране - Картинка, название, столица, денежная единица,климат. В самом низу должен быть блок витрина туров.

ВАЖНО!!! Работа не для портфолио!!!

ТЗ с картинками: https://docs.google.com/document/d/1oewEmsghUVH-e2oZTfV-zWlDDXcW5_sIgWphVom0dxA/edit?hl=ru