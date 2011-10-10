Конкурс на дизайн сайта по по продаже радиоуправляемых моделей RUMODELI.RU За основу взять сайт http://www.pilotage-rc.ru/ Конечно красный не сайт не нужен, можно зеленый , либо светлый, либо на свой ...
Дизайн сайта тур. агентства
Требуется сделать дизайн для сайта туристического агентства. Сам каркас сайта должен быть выполнен в спокойных тонах.
С дизайном должны быть 3 подложки, со следующими идеями для отдыха:
Пляжный отдых - подложка, на которой должна быть отражена тематика пляжного отдыха, солнце, море пляж, шезлонги и тд.
Зимний отдых - подложка, на которой отражается тематика зимнего отдыха - сноуборд, лыжи, горы снег и тд.
Отдых в России - отдых в российских широтах. Подложка должна скорее всего отражать природу России, елочки, березки, какой нибудь домик деревянный, речку.
Блоки используемые на страницах сайта:
Блок поиска туров
Блок витрина туров
Блок случайных статей - 3 случайные статьи с сайта с картинками
Блок последних новостей - 3 последние новости
Блок контактов - на каждой странице сайта должен быть телефон и адрес турфирмы
Блок(меню) с каталогом стран(на всех страницах)
Блок(меню) с полезной информацией - ссылки на всякие статьи с советами для туристов(на всех страницах)
Шаблоны страниц
Главная и страницы контента(Контакты, О нас и тд.) - отображаются все блоки
“Статьи” - страница содержащая текст и картинки, блок случайных статей
Страны - блок с описанием страны. На странице должна быть информация о конкретной стране - Картинка, название, столица, денежная единица,климат. В самом низу должен быть блок витрина туров.
ВАЖНО!!! Работа не для портфолио!!!
ТЗ с картинками: https://docs.google.com/document/d/1oewEmsghUVH-e2oZTfV-zWlDDXcW5_sIgWphVom0dxA/edit?hl=ru
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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