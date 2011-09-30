Дизайн интернет магазина р/у моделей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки1679 просмотров
#1$300

Конкурс на дизайн сайта по по продаже радиоуправляемых моделей RUMODELI.RU

За основу взять сайт http://www.pilotage-rc.ru/

Конечно красный не сайт не нужен, можно зеленый , либо светлый, либо на свой вкус.

В шапке хочу видеть:

1 тексты--RUMODELI.RU Радиоуправляемые модели, [email protected], г. Москва, Сокольническая пл., д. 9А, 124 Пав., телефон 111-11-11, режим работы : с 10-20 без выходных

2 графику-также рисунок «руки с пультом управления - управляют самолетом, вертолетом, джипом, танком»

Блоки слева «интернет магазин» и «пилотаж» убрать. Вместо него под шапкой по горизонтали кнопки , Главная, Архив продаж, Контакты, О магазине, Доставка.

Нужно сделать дизайны страниц после победы в конкурсе: раздел, подраздел, карточка товара, Главная, Архив продаж, Контакты, О магазине, Доставка.

Также справа баннеры, новости, сделать справа блок «отзывы», подписка на рассылку, новости в формате Rss,

Дизайн только в формате PSD . Флэш не нужно,

Внимание!!! В конкурс добавляйтесь только если точно предоставите макет, в течении действия конкурса.

14 лет назад
DarkDiktator
Юрий 
68 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)

Победитель конкурса

amiX
Влад 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
#1
В начале все было нормально. Одержал победу. По условиям тендера надо было отрисовать еще 5-7 страниц магазина. По запросу заказчика - отрисовал все остальные страницы и показал скрины. После чего на впрос "оплачуете ли работу" - заказчик попросил подождать ответа пару дней. После пары дней прошла неделя, писал и в скайпе и на мыло. В ответ гробовая тишина уже 2,5 месяца... В скайпе / по имейлу досих пор молчание, написал в личку на сайте, так как по дате последнего посещения было видно, что заходил в свой аккаунт. Безответственный заказчик, на прямые вопросы получал (что от меня еще требуется, так как отрисовал все страницы по условиям) - ответит завтра/послезавтра, потом и вовсе "потерялся". Неуважение чужого труда. Выяснить почему так себя ведет тоже стало большой загадкой человечества. Не советую сотрудничать!!! В блек лист на форуме кину все контакты заказчика, что бы не дай бог никто по второму кругу не попался (((

Заявки фрилансеров

amiX
Влад 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
#1

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