Дизайн интернет магазина р/у моделей

В начале все было нормально. Одержал победу. По условиям тендера надо было отрисовать еще 5-7 страниц магазина. По запросу заказчика - отрисовал все остальные страницы и показал скрины. После чего на впрос "оплачуете ли работу" - заказчик попросил подождать ответа пару дней. После пары дней прошла неделя, писал и в скайпе и на мыло. В ответ гробовая тишина уже 2,5 месяца... В скайпе / по имейлу досих пор молчание, написал в личку на сайте, так как по дате последнего посещения было видно, что заходил в свой аккаунт. Безответственный заказчик, на прямые вопросы получал (что от меня еще требуется, так как отрисовал все страницы по условиям) - ответит завтра/послезавтра, потом и вовсе "потерялся". Неуважение чужого труда. Выяснить почему так себя ведет тоже стало большой загадкой человечества. Не советую сотрудничать!!! В блек лист на форуме кину все контакты заказчика, что бы не дай бог никто по второму кругу не попался (((