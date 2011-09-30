Требуется разработать (нарисовать и сверстать), по 5 простых макетов сайтов на несколько тематик (Окна ПВХ, Межкомнатные двери, офисная мебель). Дизайн должен быть простой и аккуратный, никаких "особенных" иллюстрацией не нужно. ...
Дизайн интернет магазина р/у моделей
Конкурс на дизайн сайта по по продаже радиоуправляемых моделей RUMODELI.RU
За основу взять сайт http://www.pilotage-rc.ru/
Конечно красный не сайт не нужен, можно зеленый , либо светлый, либо на свой вкус.
В шапке хочу видеть:
1 тексты--RUMODELI.RU Радиоуправляемые модели, [email protected], г. Москва, Сокольническая пл., д. 9А, 124 Пав., телефон 111-11-11, режим работы : с 10-20 без выходных
2 графику-также рисунок «руки с пультом управления - управляют самолетом, вертолетом, джипом, танком»
Блоки слева «интернет магазин» и «пилотаж» убрать. Вместо него под шапкой по горизонтали кнопки , Главная, Архив продаж, Контакты, О магазине, Доставка.
Нужно сделать дизайны страниц после победы в конкурсе: раздел, подраздел, карточка товара, Главная, Архив продаж, Контакты, О магазине, Доставка.
Также справа баннеры, новости, сделать справа блок «отзывы», подписка на рассылку, новости в формате Rss,
Дизайн только в формате PSD . Флэш не нужно,
Внимание!!! В конкурс добавляйтесь только если точно предоставите макет, в течении действия конкурса.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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