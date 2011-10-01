Для создания портала- магазина подарков ищется дизайнер предложения + портфель виртуальный заказ – невозможен! необходимо временное присутствие исполнителя в офисе для взаимопонимания! (москва) в идеале нужен neimanmarcus в современном исполнении. всем ...
Шаблон под DLE
Нужен шаблон, на игровую тематику, для DLE
требуемый функционал: видео, картинки, рейтинги
Примеры: прикреплены
основная задача, чтобы не было на главной странице, длинной полосы новостей. Главная страница должна содержать по сути "последнюю информацию" из категорий.
предложения в icq 654054
оплата в рублях, местным сервисом или webmoney
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Заявки фрилансеров
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