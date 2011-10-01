Дизайн сайта фотостудии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки595 просмотров

Здравствуйте,

требуется создать дизайн сайта фотостудии

есть логотип

есть фотографии

есть примерное ТЗ

14 лет назад
Pavel26
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Магазин подарков (только Москва!)

    Для создания портала- магазина подарков ищется дизайнер предложения + портфель виртуальный заказ – невозможен! необходимо временное присутствие исполнителя в офисе для взаимопонимания! (москва) в идеале нужен neimanmarcus в современном исполнении. всем ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта фирмы по продаже фильтров для воды

    $250

    Собственно требуется дизайн фирмы по продаже фильтров для воды. чистый ,лёгкий, экологичный, свежий необходимо отрисовать: - главная - страница каталога - страница товара - страница с фильтром ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта машиностроительного завода

    Требуется три предварительных варианта дизайна сайта с последующим выбором и доработкой одного. Пример: http://www.conveer.ru/ http://www.conveermash.ru/ http://dobron.ru/catalog/mehanoobrabotka/lentransport/ Один вариант должен быть лёгкий и минималистичный. К примеру, как данный Веблансер. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доделать макет PSD

    $23

    Макет сделали но он отличается от задания. Надо точно сделать так как указано в макете на jpeg. Т.е. поправить готовый макет задание - чтобы была точная копия от ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен простой дизайн

    Требуется сделать дизайн для этого блога: http://growlider.ru/. Тема блога: лидерство, эффективность, развитие личности. Дизайн нужен простой, но со вкусом. Дизайн делается под wordpress. Пример и функциональность как тут http://oputeshestviyah.ru/. Берем структуру (расположение) ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделать шапку и футер

    $50

    Есть пример шапки и футера. Необходимо качественно убрать с них текст или заменить фон с текстом на другой подходящий. Нужны файлы в PSD формате. Бюджет 20WMZ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад