Для создания портала- магазина подарков ищется дизайнер предложения + портфель виртуальный заказ – невозможен! необходимо временное присутствие исполнителя в офисе для взаимопонимания! (москва) в идеале нужен neimanmarcus в современном исполнении. всем ...
Требуется дизайн
Нужен дизайн сайта, сайт будет о фильме.
Нужно нарисовать в 2х видах, реальность и сказка.
Кандидатам все подробности распишу.
Кто готов?! Пишите.
По оплате. нарисовали, внесли правки, оплатил ( с терминала, наличкой в Питере, банковский перевод).
Получили денежку, отправили исходники. Всем спасибо, удачного дня.
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