Требуется дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок253 просмотра

Нужен дизайн сайта, сайт будет о фильме.

Нужно нарисовать в 2х видах, реальность и сказка.

Кандидатам все подробности распишу.

Кто готов?! Пишите.

По оплате. нарисовали, внесли правки, оплатил ( с терминала, наличкой в Питере, банковский перевод).

Получили денежку, отправили исходники. Всем спасибо, удачного дня.

14 лет назад
nicomg
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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