Дизайн главной страницы сайта по перевозкам

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки200 просмотров

Сайт посвящен грузопассажирским перевозкам микроавтобусами.

Подобрать фото тех мест которые указаны в файле (Почаев, 7 км, Крым, с. Питербург...)

Схема в приложении

14 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Все ок, спасибо за дизайн
Приятный заказчик, никаких проблем с оплатой

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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