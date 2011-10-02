Дизайн для мебельного сайта интернет-магазина

# 1 — $ 420

Требуется дизайн для сайта по продаже мебели для ванной комнаты. По разделам для сайта можно всё взять от сюда bricklaer ru. Дизайн, который имеем сейчас не подходит, так как тёмный, хотим видеть светлый приятный дизайн, подходящий для интернет магазина мебели для ванной. Желательно резина.

Обязательные Требования:

1. основные цвета:

a. золотой

b. красный

(пример золотого и красного цвета - bricklaer com)

2. логотип и контактная информация считывается в течение 0,5 сек. То есть чтобы посетители не искали долго.

3. основное место занимает - флеш, то есть нужно выделить место для флеш анимации (рекламы продукции)

Нравятся сайты такие как - втб24, remmontaj.ru, икея, скайп.

Дизайн в первую очередь должен быть удобным для посетителей, чтобы сразу находили что хотели, а не искали по 10 минут.

На всё выделяется 2 недели. Если в период конкурса не поступает хороших достойных работ конкурс будет закрыт.