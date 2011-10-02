Редизайн нескольких сайтов

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Закрыт4 заявки236 просмотров

Для редизайна нескольких сайтов под один стиль требуется опытный проектировщик web интерфейсов и дизайнер GUI . Опыт обязателен. Детали только после просмотра примеров работ.

Желаемый уровень работ:

http://www.tumblr.com/

http://about.me/

http://pinterest.com/

http://facebook.com

Оплата частями по договоренности.

14 лет назад
iliya000
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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