Создание страницы для заявок + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки162 просмотра

Необходимо создать страницу с версткой для заполнения заявки.

прикреплен файл,в котором уже сделаны наброски.

что требуется: продумать цвет фона и текста

создать графы для заявки,найти две картинки и сделать верстку.

картинки можно брать с сайта: http://unic.edu.ru/

примеры подобных страниц:

www.allcreditsonline.ru/proactive

http://www.allcreditsonline.ru/lukoil-garant

по всем вопросам в ЛС.

14 лет назад
annet-leads
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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