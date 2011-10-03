Кто может придумать и сделать дизайн сайта (только вёрстка) в минималистичном стиле. Очень нравится стиль сайта http://potochka.ru я думаю можно от этого отталкиваться.
Специально для Токарев Алексей (zuma)
доработать картинку в шапке + 3 иконки
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