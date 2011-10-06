Дизайн и верстка (приватно для Vitaflax)

Не первый раз сотрудничаем с Александром. Также, как и в предыдущие разы, поработали отлично. С Александром очень комфортно работать: делает предоплату, четко контролирует процесс, всегда на связи, быстро и без проволочек оплачивает работу. Будем ещё работать!