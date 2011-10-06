Дизайн и верстка (приватно для Vitaflax)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки118 просмотров

Выполнить дизайн и верстку для интернет-магазина. Требуется также дизайн визитки.

14 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$450
2 дня
Не первый раз работаю с Виталием - все на высшем уровне!
Не первый раз сотрудничаем с Александром. Также, как и в предыдущие разы, поработали отлично. С Александром очень комфортно работать: делает предоплату, четко контролирует процесс, всегда на связи, быстро и без проволочек оплачивает работу. Будем ещё работать!

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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