Создание и адаптация формы на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок198 просмотров

Нужно создать форму заказа как на этом сайте.

http://fotopodarok.of.by/order

после добавления заказа нужно что бы создавалась папка на сервере и приходило уведомление о заказе с сайта.

бюджет 50 долларов

14 лет назад
Cifrofilm
Михаил 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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