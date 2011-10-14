Нужно создать форму заказа как на этом сайте. http://fotopodarok.of.by/order после добавления заказа нужно что бы создавалась папка на сервере и приходило уведомление о заказе с сайта. бюджет 50 долларов
Приватно для Омельченко Елена (o_lenka)
Требуется разработать красивый, яркий дизайн для косметической компании.
Подробное описание в ТЗ.
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