Дизайн сайта парсера фриланс проектов

Сайт на подобии ayak.ru. Сейчас нужна только главная страница.

Бюджет 3000р, оплата через ЯД.

UPD: Оставляйте, пожалуйста, заявки в проекте, не надо писать в скайп и личку, я сам свяжусь с заинтересовавшими исполнителями.