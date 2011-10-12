Дизайн сайта парсера фриланс проектов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок249 просмотров

Сайт на подобии ayak.ru. Сейчас нужна только главная страница.

Бюджет 3000р, оплата через ЯД.

UPD: Оставляйте, пожалуйста, заявки в проекте, не надо писать в скайп и личку, я сам свяжусь с заинтересовавшими исполнителями.

14 лет назад
groove
38 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Антон отлично справился с заданием, нарисовал логотип, дизайн главной страницы и оперативно внес все правки которые я просил. Рекомендую его как ответственного исполнителя.
Михаил - отзывчивый, пунктуальный и добросовестный заказчик. Кроме того, приятный в общении человек. Я остался очень доволен сотрудничеством с ним.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад