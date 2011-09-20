groove

Михаил Макеев groove

 
37 летБолгария/Варна
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональное программирование на php

Опыт программирования больше 9ти лет. Создание крупных проектов под большие нагрузки. Отличное знание PHP и Python. Работаю с фреймворками Django, Codeigniter, Kohana, Zend Framework. Могу разобраться в чужой самописной системе, имеется довольно большой опыт рефакторинга чужого кода.

Javascript на высоком уровне, фреймворки: jQuery, Prototype. Опыт настройки *nix серверов, хорошее знание Linux.

Преимущества работы со мной:

-Я никогда не пропадаю, всегда на связи по телефону, email и skype.

-Обязательно довожу проект до конца

-Всегда даю адекватную оценку проекту и четко соблюдаю сроки

-Для меня не существует невыполнимых задач

Так же рекомендации и профиль на другом ресурсе http://www.free-lance.ru/users/Makeev/opinions/?from=norisk&sort=1&period=0#op_head

PHPJavascriptPythonjQueryLinuxDjango
Отзывы заказчиков
relhm
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
9 лет назад
Приватно для Макеева Михаила
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
traffic84
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Обновление сайта на Codeigniter
Михаил выполнил работу быстро, качественно, и точно в соответствии с моими пожеланиями. всегда на связи, постоянно советует, как сделать лучше. рекомендую всем
Андрей очень вежливый и приятный в общении человек, точное знает что ему нужно и всегда на связи, работать было очень приятно.
Ответный отзыв
relhm
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$600
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Михаила Макеева
Все сделано отлично! Продолжаем работу в следующих проектах!
Все отлично, закончили еще один этап, продолжаю работать с Антоном!
Ответный отзыв
relhm
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$850
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Михаила Макеева.
Очень и очень доволен работой с Михаилом. Будет продолжать с ним работу и далее. Я нашел такого программиста, с которым буду работать постоянно. Все было сделано по высшему классу!
Антон идеальный заказчик, платит вперед, требует качество, а не скорость, всегда на связи и просто замечательный в общении человек.
Ответный отзыв
col1n
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$3000
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Макеев Михаил
Михаил отлично справился с заданием комплексной переработки движка интернет-магазина. Уложился в срок, в ходе работы предлагал более оптимальные решения задач ТЗ. Никаких претензий, все ок!
Отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, всегда на связи. Идет на компромиссы при решении задач. Оплата сразу и в полном объеме.
Ответный отзыв
Веб-программирование
13 отзывов
от $80
от 1 дня
нет рейтинга