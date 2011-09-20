Опыт программирования больше 9ти лет. Создание крупных проектов под большие нагрузки. Отличное знание PHP и Python. Работаю с фреймворками Django, Codeigniter, Kohana, Zend Framework. Могу разобраться в чужой самописной системе, имеется довольно большой опыт рефакторинга чужого кода.
Javascript на высоком уровне, фреймворки: jQuery, Prototype. Опыт настройки *nix серверов, хорошее знание Linux.
Преимущества работы со мной:
-Я никогда не пропадаю, всегда на связи по телефону, email и skype.
-Обязательно довожу проект до конца
-Всегда даю адекватную оценку проекту и четко соблюдаю сроки
-Для меня не существует невыполнимых задач
Так же рекомендации и профиль на другом ресурсе http://www.free-lance.ru/users/Makeev/opinions/?from=norisk&sort=1&period=0#op_head
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