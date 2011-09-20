Профессиональное программирование на php

Опыт программирования больше 9ти лет. Создание крупных проектов под большие нагрузки. Отличное знание PHP и Python. Работаю с фреймворками Django, Codeigniter, Kohana, Zend Framework. Могу разобраться в чужой самописной системе, имеется довольно большой опыт рефакторинга чужого кода.

Javascript на высоком уровне, фреймворки: jQuery, Prototype. Опыт настройки *nix серверов, хорошее знание Linux.

Преимущества работы со мной:

-Я никогда не пропадаю, всегда на связи по телефону, email и skype.

-Обязательно довожу проект до конца

-Всегда даю адекватную оценку проекту и четко соблюдаю сроки

-Для меня не существует невыполнимых задач

Так же рекомендации и профиль на другом ресурсе http://www.free-lance.ru/users/Makeev/opinions/?from=norisk&sort=1&period=0#op_head