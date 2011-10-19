Дизайн для магазина applot. Приватно для AlexsimA

Требуется дизайн сайта http://www.9725072.ru/ Дизайн должен быть на 100% ширины экрана для резинового шаблона. Цвета сайта на Ваше усмотрение. Должно остаться название фирмы "Бухгалтерский дом" и эмблема бухгалтерии (в приложении). ...