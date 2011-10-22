Шапка интернет-магазина

Приветствую вас, господа фрилансеры.

Требуется сделать шапку к будущему интернет-магазину кормов для собак "Долматинец".

Требования:

1. Размер шапки: 964х212 пикселей

2. На шапке обязательно должен быть долматинец (прилагаю на всякий случай вариант фотки с долматинцем). Могут быть добавлены, как вариант: миска с кормом, косточка, будка... На ваше усмотрение... главное, чтоб было всё красиво и гармонично.

Свои предложения также обязательно приветствуются.

3. Остальные мелкие подробности уже при личном общении после выбора исполнителя.

4. Оплата: яндекс.деньги, webmoney, на карту Альфа-банка или на любой банковский счет в РФ при предоставлении банковских реквизитов.

Указывать сроки и время исполнения.

Жду ваших предложений!