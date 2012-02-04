Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки201 просмотр

Требуется выполнить редизайн интернет-магазина на modx. www.ataka54.ru. Дизайн в psd уже есть. Надо натянуть его на движок и изменить местами функционал в соответствии с дизайном. Так же требуется доработать некоторые модули и исправить ошибки. Проект для человека разбирающегося в modx.

Просьба отписываться только серьезным и знающим исполнителям. Дилетанты уже полгода кровь портят. Оплата только через сервис безопасных сделок.

MODX
14 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$600
21 день
Работа выполнена отлично, с творческим подходом. Все мои пожелания учтены. Исполнитель ответственный, и что самое важное, честный. Качество, к сожалению, достаточно редкое среди фрилансеров. Спасибо.
С Евгением очень приятно сотрудничать. Конкретные задачи - быстрая оплата. Всегда на связи и ответит на любой вопрос.

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка интерфейса социального сервисa

    Необходим дизайнер для следующей задачи – разработка интерфейса социального сервиса с высоким уровнем юзабилити. Обязательные требования: Опыт работы над социальными сетями или социальными сервисами (просьба сразу показывать примеры работ). Просьба ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн шаблона для WordPress

    Нужен дизайнер, который отлично рисует, и уделяет внимание деталям Необходимо с периодичностью рисовать галереи и шаблоны для WordPress Без опыта просьба не оставлять заявки Оставляйте ваши ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта производственной фирмы.

    $100

    2 страницы. Главная и внутренняя. Логотип и структура страниц есть. Сайт производственной компании. Стиль буклета, логотип и структуру страниц в приложенном файле. От дизайнера требуется правильное ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для справочника товаров и услуг

    $400

    Сайт является справочником товаров и услуг. Сайт будет работать на всю Россию и страны СНГ. Основной упор будет сделан на удобство поиска товаров и услуг в каталоге. Сайт будет работать на нескольких языках. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Украсить дизайн сайта детского сада

    $10

    Есть заготовка дизайна - http://test.gystudio.ru/ryabinushka/index.html Нужен фон и картинка в верхней части по примеру http://www.detsad34.ru/ Детский сад называется "Рябинушка", соответственно картинка должна соответствовать названию. Просьба - указывать приблизительный размер ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Минималистический дизайн. 1 страница.

    Нужен дизайн для одной страницы - страницы должна содержать: - лого (надпись домена - ее нарисовать тоже - это часть макета) - кнопки: обновить (можно около лого или куда иначе заметно чтобы), головать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн сайта. Стиль - классический Enterprise. Дизайн стильный, строгий, серьезный и современный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д. Есть логотип, есть также макет, из которого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад