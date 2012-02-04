Нужен дизайн сайта веб-студии
Редизайн сайта
Требуется выполнить редизайн интернет-магазина на modx. www.ataka54.ru. Дизайн в psd уже есть. Надо натянуть его на движок и изменить местами функционал в соответствии с дизайном. Так же требуется доработать некоторые модули и исправить ошибки. Проект для человека разбирающегося в modx.
Просьба отписываться только серьезным и знающим исполнителям. Дилетанты уже полгода кровь портят. Оплата только через сервис безопасных сделок.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим дизайнер для следующей задачи – разработка интерфейса социального сервиса с высоким уровнем юзабилити. Обязательные требования: Опыт работы над социальными сетями или социальными сервисами (просьба сразу показывать примеры работ). Просьба ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо изменить дизайн шаблона главной страницы сайтаЗавершен14 лет назад
Нужен дизайнер, который отлично рисует, и уделяет внимание деталям Необходимо с периодичностью рисовать галереи и шаблоны для WordPress Без опыта просьба не оставлять заявки Оставляйте ваши ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
2 страницы. Главная и внутренняя. Логотип и структура страниц есть. Сайт производственной компании. Стиль буклета, логотип и структуру страниц в приложенном файле. От дизайнера требуется правильное ...Завершен14 лет назад
- $400
Сайт является справочником товаров и услуг. Сайт будет работать на всю Россию и страны СНГ. Основной упор будет сделан на удобство поиска товаров и услуг в каталоге. Сайт будет работать на нескольких языках. ...Завершен14 лет назад
- $10
Есть заготовка дизайна - http://test.gystudio.ru/ryabinushka/index.html Нужен фон и картинка в верхней части по примеру http://www.detsad34.ru/ Детский сад называется "Рябинушка", соответственно картинка должна соответствовать названию. Просьба - указывать приблизительный размер ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Нужно сделать красивый Дизайн на тему Египта, и сверстать его ,без натяжки на сайт. возможно есть готовые предложенияДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн для одной страницы - страницы должна содержать: - лого (надпись домена - ее нарисовать тоже - это часть макета) - кнопки: обновить (можно около лого или куда иначе заметно чтобы), головать ...Завершен14 лет назад
- $250
Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн сайта. Стиль - классический Enterprise. Дизайн стильный, строгий, серьезный и современный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д. Есть логотип, есть также макет, из которого ...Завершен14 лет назад