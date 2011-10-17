2 страницы. Главная и внутренняя. Логотип и структура страниц есть. Сайт производственной компании. Стиль буклета, логотип и структуру страниц в приложенном файле. От дизайнера требуется правильное ...
Дизайн шаблона для WordPress
Нужен дизайнер, который отлично рисует, и уделяет внимание деталям
Необходимо с периодичностью рисовать галереи и шаблоны для WordPress
Без опыта просьба не оставлять заявки
Оставляйте ваши цены за один шаблон, предполагаемый уровень - не ниже чем на скриншотах
Оплата - наличными в Киеве или Webmoney
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