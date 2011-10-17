Дизайн шаблона для WordPress

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка171 просмотр

Нужен дизайнер, который отлично рисует, и уделяет внимание деталям

Необходимо с периодичностью рисовать галереи и шаблоны для WordPress

Без опыта просьба не оставлять заявки

Оставляйте ваши цены за один шаблон, предполагаемый уровень - не ниже чем на скриншотах

Оплата - наличными в Киеве или Webmoney

WordPress
14 лет назад
MolotovDesign
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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