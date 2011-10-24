Нужен дизайн сайта и верстка к нему

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок322 просмотра

Нужен дизайн сайта промышленных товаров и верстка к нему. Желательно знание разных СMS систем. Кандидатам с портфолио. Исполнитель из Украины.

14 лет назад
vivekat
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$250
11 дней
Дизайн и верстка выполнены быстро и качественно. Все пожелания заказчика учтены. В дальнейшем буду сотрудничать только с Вами.
Понравилось работать с Екатериной: чётко поставила задачу, оплатила без задержек. Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад