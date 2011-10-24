В краткие сроки выполнить оригинальный дизайн главной страницы для интернет-магазина товаров для тенниса.
Нужен дизайн сайта и верстка к нему
Нужен дизайн сайта промышленных товаров и верстка к нему. Желательно знание разных СMS систем. Кандидатам с портфолио. Исполнитель из Украины.
Выбранный исполнитель
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