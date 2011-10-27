Дизайн для агентства недвижимости

Здравствуйте.

Задача разработать дизайн сайта для агентства недвижимости.

В заявке отписываться не надо - пишите на почту: [email protected] - я вышлю Вам ТЗ.

Сроки 1-2 дня. Если есть примеры работ из этой сферы - приложите к письму.

Бюджет с вас.