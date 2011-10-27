Дизайн для агентства недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок243 просмотра

Здравствуйте.

Задача разработать дизайн сайта для агентства недвижимости.

В заявке отписываться не надо - пишите на почту: [email protected] - я вышлю Вам ТЗ.

Сроки 1-2 дня. Если есть примеры работ из этой сферы - приложите к письму.

Бюджет с вас.

14 лет назад
home
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Прекрасный дизайн за небольшие деньги! Точно в срок и с творческим подходом! В общем понравилось работать. Всем рекомендую! Спасибо!
Только положительные эмоции от сотрудничества с Андреем! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Все оперативно, но без лишней спешки и напряженности. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн сайта

    Для сайта нужно разработать и "прикрепить" дизайн. Сайт: zimzin.ru. Логотип уже есть! На выбор желательно разработать не менее 3 макетов. Просьба указать сроки и сумму.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта + встроить в шаблон webasyst

    Требуется дизайнер для обновления сайта необходимо сделать оформить шапку на сайте, есть готовые куски на примере которых я покажу что и как, сделать дизайн блоков вывод блоков новости, меню, дизайн вывода товара ...

    Webasyst
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта

    $1000

    Есть дизайн сайта интернет-магазина. Требуется: доработать дизайн (незначительно), сверстать, поставить на движок Bitrix (лицензия "малый бизнес"), чтобы все работало. Бюджет: 600-800 USD

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта "Здоровая страна"

    Нужен дизайн сайта "Здоровая страна". Сделать логотип и сайт, крупно написать телефон. Структура сайта и бриф представлены в присоединенных файлах. Нужно оформить так, чтобы было видно, что это именно одна статья. ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн строительного сайта

    Нужен редизайн сайта Строительной компании + вёртска. Требование к вёрстке - валидность. Обязательно и это будет преимуществом - понимание юзабилити и опыт рисования сайтов для людей. Портфолио обязательно. Возможно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка для сайта.

    $50

    Требуется нарисовать шапку сайту по продаже театральных билетов . Личные сообщения прошу не отправлять . Контакты : Skype : Evgeniy.web P.s :Жду ваших предложений .

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта сервисного центра

    Нужен редизайн сайта сервисного центра + вертска. Обязательно и это будет преимуществом - понимание юзабилити и опыт рисования сайтов для людей. Портфолио обязательно.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад