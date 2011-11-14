Дизайн сайта производственной фирмы.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок312 просмотров

2 страницы. Главная и внутренняя.

Логотип и структура страниц есть.

Сайт производственной компании. Стиль буклета, логотип и структуру страниц в приложенном файле.

От дизайнера требуется правильное понимание основ типографики и умение оформлять сайты. Четкие формы, правильные тени, подготовка под верстку.

Любители удивлять красивыми картинками не нужны.

14 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

schazov
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$100
3 дня
Отличный сотрудник. Никаких сложностей в общении и понимании, для меня это самое главное. Дело свое знает.

Заявки фрилансеров

schazov
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
14 лет назад

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