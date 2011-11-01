Изменение главной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок273 просмотра

Необходимо изменить дизайн шаблона главной страницы сайта

14 лет назад
stas_on_line
Станислав 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AdamB
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Леонид справился с заданием быстро, легко и очень качественно. Настоящий профессионал! Очень приятно работать с таким человеком! Спасибо большое.
Крайне доволен сотрудничеством со Стасом. Четкое ТЗ, приятен и легок в общении. 50% цены Стас оплатил еще в процессе работы, что тоже порадовало! Всем советую к сотрудничеству и сам буду рад вновь иметь с ним дело!

Заявки фрилансеров

AdamB
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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