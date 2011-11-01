Изменение главной страницы сайта

Крайне доволен сотрудничеством со Стасом. Четкое ТЗ, приятен и легок в общении. 50% цены Стас оплатил еще в процессе работы, что тоже порадовало! Всем советую к сотрудничеству и сам буду рад вновь иметь с ним дело!