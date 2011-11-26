Дизайн интернет-магазина Валенок

Юля стала для меня открытием, очень понравилось работать с ней, великолепный дизайнер и порядочный человек, работу выполнила в срок, абсолютно все замечания учтены. Если появятся новые проекты, то обязательно обращусь к ней! Хочется пожелать Юле много заказов, большой творческой карьеры и всяческих успехов!!!