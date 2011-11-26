Дизайн интернет-магазина Валенок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки406 просмотров

Задание:

1) Уникальный дизайн;

2) Верстка (с учетом кроссбраузерности);

3) Интеграция дизайна.

Интернет-магазин на основе WebAsyst Shop-Script по продаже ВАЛЕНОК

(ориентация в основном на детскую аудиторию)

Сайт должен визуально нравится детям и их родителям=)

Основная функция сайта - это интернет-магазин, поэтому дизайн не должен собой заграмождать товары (валенки).

Дизайн должен побуждать к покупке=)

Тема дизайна "Новый год", отсутствие черных тонов или их минимум

В дизайне использовать мульт. персонажи, например, "маша и медведь", Медведь в образе Деда мороза, Маша в образе снегурки, Елка, Снеговик!

Образцы сайтов по тематике

http://www.valenki-uyut.ru/

http://valenki.by/

Webasyst
14 лет назад
mkfilter
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$250
22 дня
Доволен работой, дизайн удался, все замечания были учтены, желаю ребятам много заказов, удачи и процветания!
Четкое тз, своевременная оплата, рекомендую.
BIG_Boba
Юлия 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$250
10 дней
Юля стала для меня открытием, очень понравилось работать с ней, великолепный дизайнер и порядочный человек, работу выполнила в срок, абсолютно все замечания учтены. Если появятся новые проекты, то обязательно обращусь к ней! Хочется пожелать Юле много заказов, большой творческой карьеры и всяческих успехов!!!
Александр - замечательный заказчик. Грамотно и понятно преподнес задачу, четкое ТЗ, корректировки по существу, своевременная оплата работы, уважительное отношение. Человек с которым приятно сотрудничать, всегда буду рада помочь. Хотелось бы пожелать успехов в бизнесе.

Заявки фрилансеров

Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
BIG_Boba
Юлия 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад