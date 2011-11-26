Здравствуйте, надо создать 3 картинки для купонатора. Подробности в личке.
Дизайн интернет-магазина Валенок
Задание:
1) Уникальный дизайн;
2) Верстка (с учетом кроссбраузерности);
3) Интеграция дизайна.
Интернет-магазин на основе WebAsyst Shop-Script по продаже ВАЛЕНОК
(ориентация в основном на детскую аудиторию)
Сайт должен визуально нравится детям и их родителям=)
Основная функция сайта - это интернет-магазин, поэтому дизайн не должен собой заграмождать товары (валенки).
Дизайн должен побуждать к покупке=)
Тема дизайна "Новый год", отсутствие черных тонов или их минимум
В дизайне использовать мульт. персонажи, например, "маша и медведь", Медведь в образе Деда мороза, Маша в образе снегурки, Елка, Снеговик!
Образцы сайтов по тематике
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