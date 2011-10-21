Приватный проект для Grass

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки125 просмотров

Необходимо разработать дизайн-макет сайта агентства недвижимости.

14 лет назад
W_Att
Тимур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$250
5 дней
Все выполнено качественно и быстро, отличная работа!
Работа велась в конструктивном ключе, без придирок. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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