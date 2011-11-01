Создание web-страницы для регистрации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок198 просмотров

Требуется создать веб-страницу регистрации пользователей на новый хостинг и новый домен!

Домен skidkomania.kz

Задача: сделать станицу максимально привлекательной (хороший дизайнер) для того, что бы пользователь захотел зарегистрироваться на сайте. Тематика страницы: Скидки, Дискаунты, Акции. Пользователь дает свое согласие на получение рекламной смс рассылки на телефон, при этом устанавливая галочку согласия.

Неделя срок на реализацию. Skype: vitalycool

14 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
Елена молодец, понравилось работать, быстро, качественно, красиво! +10
С удовольствием сотрудничала с Виталием! Оперативно обсудили задачу, правки, оплата моментальная. Рекомендую потенциальным исполнителям как ответственного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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