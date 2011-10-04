Нужен человек, способный создать и сверстать симпатичный и притягивающий шаблон на кино сайт (DLE 9.4). Как пример могу дать – tvempire.ru/ 3 колонки (не обязательно располагать как в примере), желательна возможность ...
Приватный проект для Нуйкина Сергея (Godsan)
Разработать новую цветовую схему для сайта MagicSoap.ru , на основе уже готового шаблона
Изготовить 4 банера
Разработать логотип для сайта
Подробное тех. задание уже согласовано с исполнителем.
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