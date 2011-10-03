Здравствуйте, есть логотип, нужно немного отталкиваясь от цветовой гаммы логотипа нарисовать дизайн для сайта на тему "заказ тортов". Пожалуйста указывайте цену за главную страницу. А в комментариях за внутр. стр.
Joomla 1.5. Обновить дизайн.
Пишите в личку. Дам макеты.
Бюджет 1000р.
Заявки фрилансеров
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