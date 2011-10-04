Шаблон + верстка на DLE 9.4 для кино сайта

Нужен человек, способный создать и сверстать симпатичный и притягивающий шаблон на кино сайт (DLE 9.4). Как пример могу дать – tvempire.ru/

3 колонки (не обязательно располагать как в примере), желательна возможность замены фона страниц для последующей дорисовки постеров, рекламы и пр., простота в восприятии для пользователей – основные мои требования.

Интересные работы в портфолио и отзывы приветствуются. Сроки выполнения – 3 недели, – лучше найду хорошего исполнителя, который сможет постепенно и не торопясь сделать хороший шаблон за мои деньги.

Оплата - 3000 руб., – сумму больше позволить себе не могу, – просьба не писать об увеличении стоимости.