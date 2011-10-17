сделать дизайн главной страницы сайта кроватей-трансформеров
Дизайн сайта строительного магазина
Доброе время суток, уважаемые Фрилансеры!
Необходимо разработать дизайн для сайта строительного магазина "ПРОРАБ".
Аксиомы:
1. Фирменный логотип прилагается.
2. Абсолютная ширина сайта должна быть 1000 пикселей.
3. Расположение на экране - посередине экрана.
4. Разделы сайта: Главная, Каталог, Скачать прайс (ссылка на zip-файл), Контакты
5. Дизайном должно быть предусмотрено возможное изменение кол-ва разделов из п.4 в будущем
6. Адрес сайта: www.ProrabUfa.ru
7. Адресный блок: г.Уфа, ул.Гагарина, 60.
8. Телефонный блок: +7(347)266-57-56, 244-32-82
Описания разделов:
На всех страницах должна присутствовать корзина (в каталоге будет возможность сделать заказ).
Корзина должна отображать кол-во выбранных товаров и сумму, а также ссылку на детальный просмотр корзины с оформлением заказа.
ГЛАВНАЯ:
На главной странице будет общая информация о магазине и ее ассортименте. А также, возможно, спецпредложения.
На главной будут ссылки (либо небольшие баннеры) партнеров - нужно предусмотреть спец.блок для них.
КАТАЛОГ:
Каталог представлен в два уровня.
Первый уровень - название категории.
Второй уровень - товары этой категории.
Примерный вид каталога:
Категория: Инструменты
Товары: "Бензопила Hitachi CS33EB 35" и т.д.
Параметры товара:
1. наименование, 2.цена.
У товаров нет фото и детального описания.
Перечень всех категорий:
Гипсокартон
Инструменты
Крепеж, гвозди
Лаки, краски
Пакеты, маечки
Пенопласт
Пиломатериалы
Профиль
Сантехника
Свет
Сетка
Сухие смеси
Тепло-гидроизоляция
Хоз. товары
Электрика
КОНТАКТЫ:
Адрес, телефоны, яндекс-карта
Для конкурса нужно разработать концепт дизайна главной страницы (помимо главной можно еще страницу каталога, но не обязательно).
Победителем будет выбран один исполнитель, с которым будет продолжена работа (небольшие доработки и устранение замечаний, если такие будут).
Также победителю нужно будет разработать оставшиеся страницы: каталог, контакты. Это все входит в стоимость данного конкурса.
Спасибо!
Для связи: аська 221-855-986
Победитель конкурса
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать шапку для блога, которая включает в себя название блога и картинку. Тематика блога по ссылке http://ostorozhno-eda.ru/ Картинки типа тарелки с едой не нужны, это не кулинарный сайт. ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Сайт на подобии ayak.ru. Сейчас нужна только главная страница. Бюджет 3000р, оплата через ЯД. UPD: Оставляйте, пожалуйста, заявки в проекте, не надо писать в скайп и личку, я сам свяжусь с ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $120
Разработать новую цветовую схему для сайта MagicSoap.ru , на основе уже готового шаблона Изготовить 4 банера Разработать логотип для сайта Подробное тех. задание уже согласовано с исполнителем.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен человек, способный создать и сверстать симпатичный и притягивающий шаблон на кино сайт (DLE 9.4). Как пример могу дать – tvempire.ru/ 3 колонки (не обязательно располагать как в примере), желательна возможность ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Пишите в личку. Дам макеты. Бюджет 1000р.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, есть логотип, нужно немного отталкиваясь от цветовой гаммы логотипа нарисовать дизайн для сайта на тему "заказ тортов". Пожалуйста указывайте цену за главную страницу. А в комментариях за внутр. стр.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн для сайта доски объявлений - объявления.su Пожалуйста, указывайте цену за главную страницу, а в комментариях можете указывать за внутренюю, заранее благодарю.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Дизайн сайта. Тз вышлю. Гонорар - 1500 руб. на яндекс счет.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго дня. Необходимо разработать уникальный новый дизайн для интернет магазина. (joomla 1.5 + virtuemart) Стиль дизайн - минимализм, белый фон, качественные прорисованные графические элементы. примеры покажу. Верстка - валидно, кроссбраузерно. обязательное соблюдение ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад