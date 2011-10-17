Дизайн сайта строительного магазина

# 1 — $ 100

Доброе время суток, уважаемые Фрилансеры!

Необходимо разработать дизайн для сайта строительного магазина "ПРОРАБ".

Аксиомы:

1. Фирменный логотип прилагается.

2. Абсолютная ширина сайта должна быть 1000 пикселей.

3. Расположение на экране - посередине экрана.

4. Разделы сайта: Главная, Каталог, Скачать прайс (ссылка на zip-файл), Контакты

5. Дизайном должно быть предусмотрено возможное изменение кол-ва разделов из п.4 в будущем

6. Адрес сайта: www.ProrabUfa.ru

7. Адресный блок: г.Уфа, ул.Гагарина, 60.

8. Телефонный блок: +7(347)266-57-56, 244-32-82

Описания разделов:

На всех страницах должна присутствовать корзина (в каталоге будет возможность сделать заказ).

Корзина должна отображать кол-во выбранных товаров и сумму, а также ссылку на детальный просмотр корзины с оформлением заказа.

ГЛАВНАЯ:

На главной странице будет общая информация о магазине и ее ассортименте. А также, возможно, спецпредложения.

На главной будут ссылки (либо небольшие баннеры) партнеров - нужно предусмотреть спец.блок для них.

КАТАЛОГ:

Каталог представлен в два уровня.

Первый уровень - название категории.

Второй уровень - товары этой категории.

Примерный вид каталога:

Категория: Инструменты

Товары: "Бензопила Hitachi CS33EB 35" и т.д.

Параметры товара:

1. наименование, 2.цена.

У товаров нет фото и детального описания.

Перечень всех категорий:

Гипсокартон

Инструменты

Крепеж, гвозди

Лаки, краски

Пакеты, маечки

Пенопласт

Пиломатериалы

Профиль

Сантехника

Свет

Сетка

Сухие смеси

Тепло-гидроизоляция

Хоз. товары

Электрика

КОНТАКТЫ:

Адрес, телефоны, яндекс-карта

Для конкурса нужно разработать концепт дизайна главной страницы (помимо главной можно еще страницу каталога, но не обязательно).

Победителем будет выбран один исполнитель, с которым будет продолжена работа (небольшие доработки и устранение замечаний, если такие будут).

Также победителю нужно будет разработать оставшиеся страницы: каталог, контакты. Это все входит в стоимость данного конкурса.

Спасибо!

Для связи: аська 221-855-986