Сайт о художнике

Добрый день уважаемые дизайнеры!

Требуется создать дизайн для сайта об известном художнике прошлого века. Уровень прорисовки примерно как тут: ezop.su, т.е. с большим количеством проработанных деталей. Сразу говорю, что скорее всего будет несколько итераций с доработками и замечаниями по ходу.

Прошу писать заранее о предполагаемом бюджете.