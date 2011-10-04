Сайт о художнике

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Закрыт22 заявки228 просмотров

Добрый день уважаемые дизайнеры!

Требуется создать дизайн для сайта об известном художнике прошлого века. Уровень прорисовки примерно как тут: ezop.su, т.е. с большим количеством проработанных деталей. Сразу говорю, что скорее всего будет несколько итераций с доработками и замечаниями по ходу.

Прошу писать заранее о предполагаемом бюджете.

14 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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