Редизайн сайта + HTML-верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок249 просмотров

Редизайн сайта свадебного салона. Нужен привлекательный ненавязчивый дизайн. Есть примерный макет, надо доработать или придумать свой (лучше) и воплотить его в жизнь.

HTML
14 лет назад
b_i_r_d
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад
$80
5 дней
Красивый дизайн выполнен качественно и в срок.
Спасибо за проект!Все отлично.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад

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