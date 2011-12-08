Дизайн и вёрстка для туристического сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок266 просмотров

Надо изменить дизайн для www.facetourist.ru (сейчас там шаблон - он не нравится)

14 лет назад
mikez
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$150
4 дня
Хорошая работа.
Все хорошо)

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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