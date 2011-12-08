Редизайн сайта свадебного салона. Нужен привлекательный ненавязчивый дизайн. Есть примерный макет, надо доработать или придумать свой (лучше) и воплотить его в жизнь.
Дизайн и вёрстка для туристического сайта.
Надо изменить дизайн для www.facetourist.ru (сейчас там шаблон - он не нравится)
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