Разработка простого дизайна для сайта

Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн для сайта-визитки. Ну, может и не визитки, но страниц там не много. Около 20 не больше. Есть логотип, есть также макет, из которого понятно желаемое расположение элементов.

Назначение сайта: сайт компании, занимающейся разработкой ПО.

Дизайн стильный, строгий и серьезный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д.

Пока по требованиям больше сказать нечего. Пишите в личку, на все вопросы отвечу, дам логотип и макет.

Если нужно заполнить бриф - заполню. Предоплата - 30-50%, но только исполнителям с положительными отзывами по аналогичным проектам.

Сразу предупреждаю: заявки исполнителей, у которых нет работ в портфолио по дизайну сайтов, будут отклоняться.