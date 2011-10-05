Разработка простого дизайна для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок874 просмотра

Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн для сайта-визитки. Ну, может и не визитки, но страниц там не много. Около 20 не больше. Есть логотип, есть также макет, из которого понятно желаемое расположение элементов.

Назначение сайта: сайт компании, занимающейся разработкой ПО.

Дизайн стильный, строгий и серьезный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д.

Пока по требованиям больше сказать нечего. Пишите в личку, на все вопросы отвечу, дам логотип и макет.

Если нужно заполнить бриф - заполню. Предоплата - 30-50%, но только исполнителям с положительными отзывами по аналогичным проектам.

Сразу предупреждаю: заявки исполнителей, у которых нет работ в портфолио по дизайну сайтов, будут отклоняться.

14 лет назад
petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mei
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$130
5 дней
Не сработались, после первого же высланного этапа поняли, что исполнитель "не наш". Работу оплатили и вежливо попрощались.

Заявки фрилансеров

Mei
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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