Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта. Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress. Если есть такая специализация ...
Разработка простого дизайна для сайта
Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн для сайта-визитки. Ну, может и не визитки, но страниц там не много. Около 20 не больше. Есть логотип, есть также макет, из которого понятно желаемое расположение элементов.
Назначение сайта: сайт компании, занимающейся разработкой ПО.
Дизайн стильный, строгий и серьезный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д.
Пока по требованиям больше сказать нечего. Пишите в личку, на все вопросы отвечу, дам логотип и макет.
Если нужно заполнить бриф - заполню. Предоплата - 30-50%, но только исполнителям с положительными отзывами по аналогичным проектам.
Сразу предупреждаю: заявки исполнителей, у которых нет работ в портфолио по дизайну сайтов, будут отклоняться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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