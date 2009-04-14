Mei

Анна Павленко Mei

 
37 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Усложнять - просто, упрощать - сложно

Моя цель - качественный приятный дизайн, способный заинтересовать пользователя и оставить долгое благоприятное впечатление от сайта.

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Отзывы заказчиков
petrivka
Надежда 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$130
2 балла
7 лет назад
Разработка простого дизайна для сайта
Не сработались, после первого же высланного этапа поняли, что исполнитель "не наш". Работу оплатили и вежливо попрощались.
nedvij
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Дизайн и консультация для сайта агентства
Хороший исполнитель! Дизайн на высоте! Внимательна, и терпелива к капризам клиента Рекомендую!
Четко и конкретно ставит задачу. Пунктуален, обязателен, открыт для обсуждения. Рекомендую
Ответный отзыв
spdk2007
Василий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Сайт по дизайну интерьера
Все супер, все быстро и качественно
Ставит четкие и ясные требования, рабочие моменты решаются быстро и без проблем, оплату производит вовремя. Приятно работать.
Ответный отзыв
maxim_belkin
Максим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Обработать одну фотку.
Настоящий профессионал, мастер фотошопа:) Спасибо Вам, Аня, за качествено выполненную работу.
Jevodan
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Обработка jpeg файлов
Приятный человек, отличный исполнитель, все сделано на хорошем уровне
Заказчик - человек слова.Приятно было работать. Чётко и ясно излагает свои требования. Оплату производит вовремя и полностью. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва(-1)
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
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