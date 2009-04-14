Усложнять - просто, упрощать - сложно
Моя цель - качественный приятный дизайн, способный заинтересовать пользователя и оставить долгое благоприятное впечатление от сайта.
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Отзывы заказчиков
$130
2 балла
7 лет назад
Не сработались, после первого же высланного этапа поняли, что исполнитель "не наш". Работу оплатили и вежливо попрощались.
$1
10 баллов
12 лет назад
Хороший исполнитель! Дизайн на высоте! Внимательна, и терпелива к капризам клиента Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко и конкретно ставит задачу. Пунктуален, обязателен, открыт для обсуждения. Рекомендую
$50
10 баллов
14 лет назад
Все супер, все быстро и качественно
Ответный отзыв
Ставит четкие и ясные требования, рабочие моменты решаются быстро и без проблем, оплату производит вовремя. Приятно работать.
$7
10 баллов
15 лет назад
Настоящий профессионал, мастер фотошопа:) Спасибо Вам, Аня, за качествено выполненную работу.
$5
10 баллов
15 лет назад
Приятный человек, отличный исполнитель, все сделано на хорошем уровне
Ответный отзыв
Заказчик - человек слова.Приятно было работать. Чётко и ясно излагает свои требования. Оплату производит вовремя и полностью. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Дизайн сайтов
4 отзыва(-1)
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга