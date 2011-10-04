Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта. Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress. Если есть такая специализация ...
Доработка сайта на WP
1
Сайту надо сделать дизайн по типу
http://www.all-things-photography.com/
Необходим лаконичный светлый дизайн располагающий к нахождению и покупкам на сайте
2
Интеграция с основными социальными сетями,
3
Главная страница сайта с похожим содержанием как здесь. www.phototraining4u.com /Т/е/ основные разделы, рассылка подписка, основное изображение — серия слайдов (клип по слайду -переход к теме слайда урока) с новыми или лучшими уроками. Последние новости и уроки
4
Шапка сайта с обозначением направленности сайта — его название лого и слоган (слоган может быть аналогичен сайту по верхней ссылке)
Содержание и все остальное как здесь http://www.all-things-photography.com/
Анимация и флеш не нужны.
Сайты которые нравятся
http://www.all-things-photography.com/
5 строить покупку пинкодов для доступа plati.ru на сайт на отдельную страницу
сделать что то вроде http://www.phototraining4u.com/subscribe.html
SKYPE или ICQ обязательно!
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