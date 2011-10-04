Доработка сайта на WP

1

Сайту надо сделать дизайн по типу

www.weddingphotousa.com

www.howtophotography.org/

http://www.all-things-photography.com/

Необходим лаконичный светлый дизайн располагающий к нахождению и покупкам на сайте

2

Интеграция с основными социальными сетями,

3

Главная страница сайта с похожим содержанием как здесь. www.phototraining4u.com /Т/е/ основные разделы, рассылка подписка, основное изображение — серия слайдов (клип по слайду -переход к теме слайда урока) с новыми или лучшими уроками. Последние новости и уроки

4

www.rocktheshotforum.com

Шапка сайта с обозначением направленности сайта — его название лого и слоган (слоган может быть аналогичен сайту по верхней ссылке)

Содержание и все остальное как здесь http://www.all-things-photography.com/

Анимация и флеш не нужны.

Сайты которые нравятся

http://www.all-things-photography.com/

www.rocktheshotforum.com

www.weddingphotousa.com

www.howtophotography.org/

5 строить покупку пинкодов для доступа plati.ru на сайт на отдельную страницу

сделать что то вроде http://www.phototraining4u.com/subscribe.html

SKYPE или ICQ обязательно!