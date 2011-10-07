Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта. Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress. Если есть такая специализация ...
Дизайн + верстка корзины и формы оформления заказа
сделать дизайн + верстку содержимого корзины (см. файл) и дизайн формы оформления заказа (http://supershubki.ru/market/send), чтобы выглядело читаемо и стильно
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