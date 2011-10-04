Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта. Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress. Если есть такая специализация ...
Создание дизайна главной страницы сайта
Необходимо нарисовать главную и единственную страницу сайта группы консалтинговых компаний.
Цвет сайта - бордовый.
Идея как на sova.ua: набор иконок-кнопок для перехода на специализированные сайты.
Примерное размещение элементов (не догма, но необходимо выдержать гугловский минимализм!):
1. Логотип (еще в разработке) - в левом верхнем углу (просто обозначить);
2. Под логотипом - горизонтальная полоса от начала до 3/4 экрана;
3. Сразу под полосой посередине экрана мелкие флажки языков (штук 5)
4. Иконки:
По сути работа дизайнера состоит в создании иконок в стиле конкретной услуги (банальщина типа: фемиды, молотки, весы, калькуляторы, книги, перья, и тп не принимается).
На сайте иконки будут размещаться всего 18 иконок в три столбика, в порядке указанном ниже.
Полный список и порядок размещения иконок указан исключительно для определения размера иконок и других элементов, т.к все должно быть на полном экране без прокрутки.
!!! Для данного конкурса необходимо придумать только 3 иконки для любых 3-х позиций из списка.
В дальнейшем победителю будут заказаны остальные иконки!!!
- Юридический консалтинг - Бухгалтерские услуги - Сертификация товаров и услуг
- Регистрация предприятий - Налоговый консалтинг - Нотариат
- Лицензирование и разрешения - Аудиторские услуги - Аутсорсинг персонала
- Частная исполнительная служба - Ценные бумаги - Оценщики
- Антидемпинговые расследования - Финансовый консалтинг - Софт для бизнеса
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5. Далее: еще одна горизонтальная полоса, идентичная верхней, но начиная от 1/4 экрана до конца.
6. Над полосой кнопки (в размер флажков) типа домик, конвертик и тп.
7. И уже под нижней полосой - бегущая строка из логотипов клиентов (просто обозначить).
Всё.
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