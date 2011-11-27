Дизайн сайта строительной фирмы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка144 просмотра

Нужен редизайн сайта строительной фирмы.

Грубо 3 наброска стартовой; по утверждении клиентом - доработка стартовой и 2 подстраницы.

14 лет назад
xerenade
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$450
10 дней
Отличная работа, первоклассный дизайнер! Все сделано в сроки, креативно, без лишних вопросов.
Рада нашему сотрудничеству, всем смело рекомендую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад