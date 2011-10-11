Дизайн в стиле Web 2.0 для одностраничного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок264 просмотра

Нужен красивый продающий дизайн для 1 страницы вэб-сайта.

Тематика сайта - СМС-рассылка

Примеры дизайна, на которые нужно будет ориентироваться:

http://sms24x7.ru/

http://www.smsintel.ru/

В приложении находится техзадание с описанием основных элементов дизайна.

14 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
2 дня
Получил качественный дизайн для своего сайта в стиле Web 2.0 Все мои правки, предложения и замечания оперативно вносились. Очень приятно было работать.
Очень хороший заказчик. Все замечания строго по делу, правки идут на пользу проекту, что большая редкость. Оплата вовремя. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта по шинам

    $250

    Нужен дизайн и верстка сайта для шинного центра. Предпочтительно на Битриксе, можно и другой CMS, но обязательно реализовать выгрузку остатокв из 1С. Дизайн уникальный, шаблоны не катят. Дилетантам не беспокоиться. Название сайта при переписке. В ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт конкурса дизайнерских работ

    $500

    ЗАДАЧА: Создание интернет-ресурса для проведения творческих конкурсов среди архитекторов и дизайнеров. ОПИСАНИЕ: Владелец сайта объявляет очередной конкурс, сведения о котором публикует на сайте. Каждый конкурсант должен предварительно зарегистрироваться. После этого ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн сайта + верстка

    $500

    Добрый день, уважаемые Веблансеры ! Требуется создание красивого, приятного, лаконичного и грамотного дизайна (чтобы клиенты моего сайта пис*ли кипятком !). Сразу скажу, исполнители которые не уверены в своих силах, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна главной страницы сайта

    $100

    Необходимо нарисовать главную и единственную страницу сайта группы консалтинговых компаний. Цвет сайта - бордовый. Идея как на sova.ua: набор иконок-кнопок для перехода на специализированные сайты. Примерное ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта по теме продажа стиральных машин

    $500

    Необходим сайт для Джумлы по продаже стиральных машин, в котором будет товар выглядеть как каталог, все подробности и ТЗ для выбранного исполнителя. Небходимо сделать в кротчайшие сроки. Оставляйте пожалуйста свои заявки. просьба в личку не ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    1 Сайту надо сделать дизайн по типу www.weddingphotousa.com www.howtophotography.org/ http://www.all-things-photography.com/ Необходим лаконичный светлый дизайн располагающий к нахождению и покупкам на сайте 2 Интеграция с основными социальными ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад