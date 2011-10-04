Нужен дизайн и верстка сайта для шинного центра. Предпочтительно на Битриксе, можно и другой CMS, но обязательно реализовать выгрузку остатокв из 1С. Дизайн уникальный, шаблоны не катят. Дилетантам не беспокоиться. Название сайта при переписке. В ...
Сайт конкурса дизайнерских работ
ЗАДАЧА:
Создание интернет-ресурса для проведения творческих конкурсов среди архитекторов и дизайнеров.
ОПИСАНИЕ:
Владелец сайта объявляет очередной конкурс, сведения о котором публикует на сайте. Каждый конкурсант должен предварительно зарегистрироваться. После этого он имеет возможность загрузить иллюстрации к своей конкурсной работе и разместить текст с ее описанием.
Для упрощения работы и возможности использовать готовые решения ресурс может быть создан в виде блога со свободным добавлением постов зарегистрированными конкурсантами.
Предусматривается возможность проведения открытого голосования посетителями сайта. Иными словами, посетитель может выставить оценку любой работе. Для голосования регистрация на сайте не требуется. Однако, нужно ввести ограничение – один голос за одну работу с одного IP-адреса.
Главная страница – короткое описание ресурса, список открытых конкурсов, итоги прошедших конкурсов и т.п. Могут быть представлены 1-2 лучшие работы. Все это, конечно, в усеченном варианте, в виде анонсов.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
- дизайн
- верстка
- программинг
СРОКИ
Сжатые – на все отводится 2, максимум 4 недели.
К работе приглашаются фрилансеры, проживающие в Киеве (для возможности прямого контакта в случае необходимости).
Заявки фрилансеров
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