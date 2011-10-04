Сайт конкурса дизайнерских работ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки217 просмотров

ЗАДАЧА:

Создание интернет-ресурса для проведения творческих конкурсов среди архитекторов и дизайнеров.

ОПИСАНИЕ:

Владелец сайта объявляет очередной конкурс, сведения о котором публикует на сайте. Каждый конкурсант должен предварительно зарегистрироваться. После этого он имеет возможность загрузить иллюстрации к своей конкурсной работе и разместить текст с ее описанием.

Для упрощения работы и возможности использовать готовые решения ресурс может быть создан в виде блога со свободным добавлением постов зарегистрированными конкурсантами.

Предусматривается возможность проведения открытого голосования посетителями сайта. Иными словами, посетитель может выставить оценку любой работе. Для голосования регистрация на сайте не требуется. Однако, нужно ввести ограничение – один голос за одну работу с одного IP-адреса.

Главная страница – короткое описание ресурса, список открытых конкурсов, итоги прошедших конкурсов и т.п. Могут быть представлены 1-2 лучшие работы. Все это, конечно, в усеченном варианте, в виде анонсов.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

- дизайн

- верстка

- программинг

СРОКИ

Сжатые – на все отводится 2, максимум 4 недели.

К работе приглашаются фрилансеры, проживающие в Киеве (для возможности прямого контакта в случае необходимости).

14 лет назад
KirW
62 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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