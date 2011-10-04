Сделать дизайн по аналогии.

Пишите, дал ссылку на образец. Нужно сделать как образец, но чтобы не в 1 в 1 было. Поменять шрифты, шапку (она простая и она будет потом изменена, сейчас нет логотипа пока). Структуру будет 1 в 1. Тема дизайна: СРО.