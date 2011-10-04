Сделать дизайн по аналогии.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок250 просмотров

Пишите, дал ссылку на образец. Нужно сделать как образец, но чтобы не в 1 в 1 было. Поменять шрифты, шапку (она простая и она будет потом изменена, сейчас нет логотипа пока). Структуру будет 1 в 1. Тема дизайна: СРО.

14 лет назад
modestuz1
Шевченко 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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