Пациент: http://vikarm.ru Нужно предложить что-то креативное на основе этого дизайна. Разные главная и внутренняя http://vikarm.ru/modelnaya-obuv.html Левый блок (лого, меню, логин и т.д.) не трогаем. Меняем правый блок. Нравится, как ...
Дизайн интернет-магазина.
Требуется дизайн интернет магазина часов.
Заявки фрилансеров
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