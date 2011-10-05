Дизайн и верстка двух новых страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки211 просмотров

Имеется существующий каталог ноутбуков HP – tpshop.ru/hpprobook/

Хочется более красиво его оформить (строго по вайрфреймам, см. прикрепленные файлы) + сверстать.

Шапка, подвал, примеры отображения блока товара и общую стилистику брать с существующей страницы.

Особые пожелания:

* диагональное расположение серий должно быть графически оформлено, чтобы хорошо смотрелось, см. комментарий в вайрфрейме (страница hp-root.png)

* селектор диагоналей должен быть оформлен в виде экранчиков с диагональной двунаправленной стрелкой внутри и циферками диагонали. (страница hp-root.png)

* надо предусмотреть всплывающую подсказку на названии серии (заголовок колонки, страница hp-probook.png), где буде написано в каких диагоналях представлена серия

* надо предусмотреть текст с перечнем доступных диагоналей для колонки, в которых нет ни одного ноутбука (страница hp-probook.png)

* в верстке надо предусмотреть вариант страницы hp-probook.png с 2-мя и 1-й колонкой, а также вариант без блока выбора диагонали

Вайрфреймы и буклет по продукции прилагаются.

Кроссбраузерность – ie7+, chrome, safari, firefox

14 лет назад
caseycs
Илья 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта поздравлений с днем рождения в стихах

    $50

    Нужен простой дизайн сайта поздравлений Поздравления-с-днем-рождения-в-стихах.рф на белом или светло-сером фоне, расположение блоков верстки такое же, как на одном из моих сайтов Поздравления-с-Юбилеем.рф (делал сам, уж как умею). Нужен не строгий дизайн, а к примеру ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать дизайн стоматологического сайта по ТЗ

    Нужен красивый дизайн для стоматологической клинике сайта по тех.заданию. Главная страница, макет внутренней страница - деталировка. Желательно показать образцы работ. Нужно будет обрабатывать персонажей специально сфотографированных для этого проекта. Дальнейшая детализация задачи в скайпе - ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта ювелирного магазина

    $500

    Нужен дизайн сайта для ювелирного магазина. Сайт должен быть в мягких тонах, сделанный со вкусом, ничего лишнего, оригинальный и креативный. Присылайте пожалуйста свои предложения и цены. Подробное ТЗ для выбранного исполнителя. спасибо. В личку пожалуйста ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшая доработка дизайна

    $50

    Пациент: http://vikarm.ru Нужно предложить что-то креативное на основе этого дизайна. Разные главная и внутренняя http://vikarm.ru/modelnaya-obuv.html Левый блок (лого, меню, логин и т.д.) не трогаем. Меняем правый блок. Нравится, как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка дизайна.

    $100

    В существующий дизайн внести ряд поправок - ряд технических моментов и пару вещей дорисовать. Ориентировочный срок работы 2 дня. Рассматриваются предложения только с портфолио.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта спортивной тематики

    $500

    Приветствую! Требуются умелые руки и богатая фантазия для создания дизайна сайта который бы впечатлял с первого раза! Интересует именно эффектный дизайн! Соответственно после проделанной работы, можно будет разговаривать о дальнейшем сотрудничестве! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фронт page на facebook

    Необходимо создать эскиз Фронт page на facebook 520x800. Язык английский. Примеры работ и стиль: http://www.facebook.com/redbull http://www.facebook.com/Firefox http://www.facebook.com/FTV Сайт источник vip-cityguide.com

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад