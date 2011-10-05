Дизайн и верстка двух новых страниц сайта

Имеется существующий каталог ноутбуков HP – tpshop.ru/hpprobook/

Хочется более красиво его оформить (строго по вайрфреймам, см. прикрепленные файлы) + сверстать.

Шапка, подвал, примеры отображения блока товара и общую стилистику брать с существующей страницы.

Особые пожелания:

* диагональное расположение серий должно быть графически оформлено, чтобы хорошо смотрелось, см. комментарий в вайрфрейме (страница hp-root.png)

* селектор диагоналей должен быть оформлен в виде экранчиков с диагональной двунаправленной стрелкой внутри и циферками диагонали. (страница hp-root.png)

* надо предусмотреть всплывающую подсказку на названии серии (заголовок колонки, страница hp-probook.png), где буде написано в каких диагоналях представлена серия

* надо предусмотреть текст с перечнем доступных диагоналей для колонки, в которых нет ни одного ноутбука (страница hp-probook.png)

* в верстке надо предусмотреть вариант страницы hp-probook.png с 2-мя и 1-й колонкой, а также вариант без блока выбора диагонали

Вайрфреймы и буклет по продукции прилагаются.

Кроссбраузерность – ie7+, chrome, safari, firefox