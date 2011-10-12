Дизайн сайта ювелирного магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен56 заявок536 просмотров

Нужен дизайн сайта для ювелирного магазина. Сайт должен быть в мягких тонах, сделанный со вкусом, ничего лишнего, оригинальный и креативный. Присылайте пожалуйста свои предложения и цены. Подробное ТЗ для выбранного исполнителя. спасибо. В личку пожалуйста не пишите

14 лет назад
pixel_d
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$300
10 дней
Не знаю как вам удалось сделать все так быстро и качественно, но огромное спасибо что вошли в мое положение.Очень хорошая работа.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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